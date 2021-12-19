الحبس الشديد لمدان يحتال على النساء ويبتزهن في ديالى

2021/12/19 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أصدرت محكمة جنايات ديالى، حكماً بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق أحد المجرمين عن جريمة ابتزاز فتاة مقابل دفع مبالغ مالية ونشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى : ان المجرم قام بابتزاز فتاة بطرق احتيالية بعدما ادعى انه امرأة معالجة روحانية (عراف) ويستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له.واضاف : ان الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 452 /1 من قانون العقوبات ./انتهى3

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