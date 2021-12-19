بالوثيقة.. الكهرباء تصدر توجيها لدوائرها يخص رواتب العقود والاجور

2021/12/19 | 12:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء توجه الشركات بإستكمال كافة اجراءات سحب قوائم رواتب العقود الأجور وخلال 48 ساعة لأغراض صرف رواتب.

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