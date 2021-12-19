2021/12/19 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشر موقع International SOS المختصة بتشخيص المخاطر الصحية، يوم الأحد، خريطة سنوية للسفر في العام 2022 حيث صنف العراق ودولتين أُخريين من بين الدول الـ”متطرفة” من حيث مخاطر السفر إليها.وذكر الموقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ضمن قائمة الدول “المتطرفة” بمخاطر السفر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ضمن قائمة الدول “المتطرفة” بمخاطر السفر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ضمن قائمة الدول “المتطرفة” بمخاطر السفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).