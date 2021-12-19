التحالف السعودي في اليمن: الحوثيون حاولوا استهداف المسافرين بـ3 طائرات مسيرة

2021/12/19 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف السعودي في اليمن تدمير طائرتين مسيرتين كانت في طريقهما لاستهداف مطار أبها الدولي المدني

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