2021/12/19 | 12:30 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | مع أم ضد ؟رفع الدعم الحكومي للمزارعين بمادة السماد وتقليص الدعم للبذور من ٧٠٪ الى ٤٠٪) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | مع أم ضد ؟رفع الدعم الحكومي للمزارعين بمادة السماد وتقليص الدعم للبذور من ٧٠٪ الى ٤٠٪) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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