الحبس الشديد بحق رجل لعب دور ’عرافة’ للإيقاع بفتاة عراقية

2021/12/19 | 12:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت محكمة جنايات ديالى، الأحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق "مجرم" ابتز فتاة مقابل دفع مبالغ مالية ونشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 كانون الأول 2021)، ان "المجرم قام بابتزاز فتاة بطرق احتيالية بعدما ادعى انه امرأة معالجة روحانية (عراف) ويستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 452 /1 من قانون العقوبات".

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