لواء فاتح خيبر يقرر البدء باستهداف القوات الامريكية في العراق

2021/12/19 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر ما يطلق على نفسه “لواء فاتح خيبر” استهداف القوات الأميركية في العراق بضربات وصفها بـ”الموجعة”.وجاء في بيان صادر عن هذا اللواء : أن “العدو الاميركي لايفهم لغة الحوار والسلم ولا ينفع معه الا قوة السلاح”.وذكر اللواء أن … Readmore

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