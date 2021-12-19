زيدان والسفير الروسي يبحثان التعاون القضائي بين البلدين

2021/12/19 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والسفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف، اليوم الأحد، التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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