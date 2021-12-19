خريجو ديالى يعتصمون امام مبنى المحافظة بحثا عن فرص عمل

2021/12/19 | 12:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المورد نيوز تجمع الالاف من خريجي الجامعات والمعاهد، اليوم الاحد، امام مبنى محافظة ديالى.وقال مراسلنا، ان الالاف من خريجي ديالى تجمعوا امام مبنى المحافظة منذ الصباح الباكر.وأضاف انهم طالبوا بانصافهم بتوفير فرص عمل ووظائف بما يتناسب مع شهاداتهم.

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