الأولمبية الإيرانية: نسعى لكسر الحظر عن ملاعب العراق

2021/12/19 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا أميري، سعي بلاده الى مساندة العراق رياضيَّاً بشكل جدِّي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وقال أميري في المؤتمر الصحفي الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن " العراق هو بيتنا الثاني وكل المنشآت الإيرانية تحت تصرف الرياضيين العراقيين".



مبيناً، أنه" سيجري لقاء مع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم من أجل حضور منتخبه الى العراق والمساهمة بكسر الحظر المفروض عليه".

وأضاف أميري :" توصلنا الى توافقات مهمة مع الجانب العراقي منها تبادل الخبرات في المجال الرياضي وإقامة دورات تدريبية متبادلة، مؤكداً سعي إيران الى مساعدة العراق رياضياً بشكل جدِّي وفعّال".

من جانبه أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع إيران مشدداً، على سعي اللجنة للإفادة منها لتطوير واقع الرياضة العراقية.

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