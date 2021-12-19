تصريحات أمريكية حول الهجوم الصاروخي في بغداد

2021/12/19 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار مسؤول أميركي، الأحد، إلى أنّ الهجوم الصاروخي الذي وقع فجراً استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المسؤول في تصريح له: إنّ “الجيش الأميركي أسقط صاروخًا أطلق نحو السفارة”.

وأوضح المسؤول، أنّ الصاروخ الأول أصيب عبر منظومة الدفاع “سي – رام” المضادة للصواريخ وقذائف الهاون، والصاروخ الثاني سقط شمالي مجمع السفارة في قلب العاصمة بغداد مشيرًا إلى عدم وجود تقارير حول سقوط ضحايا

ويرجح مسؤولون في واشنطن، أن ترتفع حدة هجمات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكرت رويترز.

في وقت سابق، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً عن الحادث.

وجاء في بيان مقتضب للخلية أنّ “المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات ، مما تسبب بأضرار بعجلتين مدنيتين، حيث باشرت القوات الأمنية بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق”.

وأبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي هز قلب العاصمة بغداد قبل الساعة الثالثة بعد منتصف ليل السبت على الأحد (19 كانون الأول 2021).

#السفارة_الامريكية تطلق صافرات الانذار بعد تعرضها لهجوم صاروخي #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/j2N07qxc6g

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) December 19, 2021

شاهد ..



منظومة الـ CRAM تطلق رشقات مضادة للصواريخ في سماء #المنطقة_الخضراء#السفارة_الامريكية #بغداد #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/a4aP8HX5eq

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) December 19, 2021

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