2021/12/19 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل وزير الصحة هاني موسى العقابي، اليوم الاحد، في مكتبه بمقر الوزارة والد الفتاة مريم ستار التي تبلغ من العمر 16 عاماً والتي تعرضت الى حادث حرق بمادة التيزاب وبحضور الوكيل الاداري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر توجيهًا يخص “الأميرة مريم” المركز الخبري الوطني.

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