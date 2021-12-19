2021/12/19 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، تفكيك شبكتين للمتاجرة بالمواد المخدرة، وضبط 2 كغم من تلك المواد.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “وضمن عملياتها، وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بشبكتين “خطيرتين” للمخدرات في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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