الدنمارك والديمقراطية - هاتف بشبوش

#هاتف_بشبوش قبل أربعة أيام عوقبت وزيرة الهجرة الدنماركية ( إنغر ستويبرغ ) بالسجن لشهرين وهي نائبة لرئيس الوزراء السابق لحزب اليسار ، يعني أنها من الممكن أن تترشح لرئاسة الوزراء مستقبلا .
والسبب في ذلك شكوى تقدم بها لاجيء سوري مدعياً أنها عاملته بمعية زوجته بسلوك غريب ، هذه الوزيرة قامت بفصل الزوجين السوريين عن بعضهما بحجة أنه متزوج من (قاصر) فكانت زوجته بعمر السابعة عشر وهي حامل هذا يعني أنه تزوجها وهي في عمر ......
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