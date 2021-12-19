2021/12/19 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش قبل أربعة أيام عوقبت وزيرة الهجرة الدنماركية ( إنغر ستويبرغ ) بالسجن لشهرين وهي نائبة لرئيس الوزراء السابق لحزب اليسار ، يعني أنها من الممكن أن تترشح لرئاسة الوزراء مستقبلا .



والسبب في ذلك شكوى تقدم بها لاجيء سوري مدعياً أنها عاملته بمعية زوجته بسلوك غريب ، هذه الوزيرة قامت بفصل الزوجين السوريين عن بعضهما بحجة أنه متزوج من (قاصر) فكانت زوجته بعمر السابعة عشر وهي حامل هذا يعني أنه تزوجها وهي في عمر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدنمارك والديمقراطية - هاتف بشبوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدنمارك والديمقراطية - هاتف بشبوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).