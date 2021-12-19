المثقف الواحد المتعدد: البورتريه لا البروفايل - حسن مدن

2021/12/19 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن هلْ من الأجدى أنْ يَحتكمَ المثقَّفُ إلى فكرةٍ أو نظرةٍ محوريةٍ واحدةٍ عبرها يرى الظَّواهرَ الأخرى، وأنْ يرى أنَّ هناكَ ناظمًا للأشياء والظَّواهر، أمْ أنَّه ينظرُ إليها فُرادى، جزئياتٍ مبعثرةً مختلفةً.



حتّى تفسير التّاريخ نفسه عانى منْ هذا الَّلبس، ومثلُه السّلوك العام للبشر، وفي هذا السِّياق يمكنُ صوْغُ أسئلةٍ عدّةٍ عمَّن كانَ على حقٍّ: كارل ماركس مثلًا في اعتمادِه التَّفسير الاقتصاديِّ لتطوِّر مج ......





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