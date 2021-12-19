2021/12/19 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدَّدَ العشرات من المحتجين، صباح اليوم الأحد، غلق البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار ومنعوا موظفيها من الدخول اليها مطالبين بالتعيين .وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن العشرات من المحتجين اغلقوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين المركز الخبري الوطني.

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