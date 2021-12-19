أمريكي يتفاجىء بدب ضخم يسكن في قبو منزله.. شاهد رد فعله

2021/12/19 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بلدة مونروفيا الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية تفاجأ جيري شتمان بوجود أنثى دب ضخمة تحاول الاستيطان في قبو منزله، واتصل شتمان بالشرطة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم المساعدة في إبعاد الدببة، لكن جهودهم بالتعاون مع قسم الحياة البرية باءت بالفشل بسبب هطول الأمطار.

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