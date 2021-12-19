السندباد لاند تلغي كافة الحفلات الفنية تحت ضغط الاحتجاجات الغاضبة امام بوابة المدينة

2021/12/19 | 13:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس أدارة سندباد لاند التي تدير حفلات غنائية في العاصمة العراقية بغداد الغاء الحفلات الفنية، فيما انهت عقود الشركة المصرية الراعية.وجاء في بيان صادر عن المدنية الترفيهية: انه “احتراما وتقديرا لكل مراجعنا الكرام واتفاقآ مع نهجنا الدائم الذي … Readmore

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