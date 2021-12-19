انعقاد مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته (22) بدولة الامارات العربية المتحدة

2021/12/19 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ انعقد اليوم الأحد مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته (22) بدولة الامارات العربية المتحدة .وذكر بيان لوزارة الثقافة ، ان وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم يشارك في المؤتمر ، مضيفا ان من ضمن جدول أعمال المؤتمر قمة للاحتفاء باللغة العربية تزامناً مع يومها العالمي الذي يوافق 12/18 من كل عام.وتابع :" ان العنوان المطروح خلال انعقاد القمة هو ( اللغة العربية من منظور التسامح والتعايش بين المجتمعات) .واوضح ،ان وزارة الثقافة والشباب الإماراتية تنظم المؤؤتمر بالشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار (حوار المجتمعات وتواصل الحضارات) بالتزامن مع انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافيّة في الوطن العربي.واشار الى ان ، قمة اللغة العربية تمثل منصة تفاعل وحوار، تجمع صنّاع القرار بأصحاب المصلحة والجمهور.واوضح ان انعقاد القمة ياتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18كانون الأول من كل عام، والذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إذ تُعدّ اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية.وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، يتحدث بها ما يزيد على 400 مليون إنسان.و تنظم فعاليات المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بحضور 21 وزيراً مسؤولاً عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة، خلال الفترة ما بين 19 -20 من كانون الأول "./انتهى2

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