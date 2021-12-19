مصدر امني: العثور على منصات اطلاق صواريخ في بغداد

2021/12/19 | 13:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بالعثور على منصات اطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر: ان “قوة امنية عثرت على منصات اطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد”.الصور ادناه:

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