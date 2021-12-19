اغلاق الجسور في الخرطوم وحمدوك يحذر من “انزلاق البلاد نحو الهاوية”

2021/12/19 | 13:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات السودانية الأحد جسورا تربط وسط الخرطوم بضاحيتي أم درمان وبحري غرب وشمال العاصمة، تحسبا لتظاهرات بدعوة من منظمات سياسية ونقابية ضد انقلاب 25 تشرين الاول/اكتوبر، حسب صحافي من وكالة فرانس برس.وحذر عبد الله حمدوك رئيس الوزراء من … Readmore

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