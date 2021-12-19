انتشار أمني واسع في المنطقة الخضراء وحملة تفتيش بحثا عن المنفذين

2021/12/19 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر أمني رفع حالة الإنذار داخل المنطقة الخضراء عقب الهجوم بصاروخي كاتيوشا.

وقال إن قوات تابعة لقيادة العمليات بدأت انتشاراً في المناطق التي من خلالها تُستهدَف المنطقة الخضراء، ونفذت عمليات تفتيش فيها، مشيراً إلى انها نصبت حواجز أمنية ونُفِّذَت عمليات تفتيش دقيقة، في عدة مناطق من بغداد لمنع أية هجمات أخرى محتملة.

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