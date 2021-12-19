إيران تعلن تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون

2021/12/19 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في إيران كشف

إصابة بمتحور أوميكرون في البلاد.

وأفاد نادي مراسلين الشباب الإيرانية

أن في الاجتماع الطارئ لهيئة مكافحة

كورونا في وزارة الصحة الإيرانية أًعلن

كشف إصابة بكورونا في ال

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