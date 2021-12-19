بمشاركة محلية ودولية .. النجف تشهد اقامة مؤتمر بعنوان (الحق في معرفة الحقيقة)

2021/12/19 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت محافظة النجف الاشرف، أعمال اقامة

مؤتمر (الحق في معرفة الحقيقة) بمشاركة

مسؤولين من الحكومة الاتحادية وإقليم

كوردستان، وعدد من الشخصيات والمنظمات

المحلية والأجنبية ووفد من العتبة

الحسينية, بالتعاون

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