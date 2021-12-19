النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في دوائر ميسان

2021/12/19 | 13:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرَّر إجراء التحقيق في القضيَّة الثانية وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

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