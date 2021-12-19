2021/12/19 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”، لمسافر إيراني وصل حديثا من إحدى دول الجوار.وقال رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، محمد هاشمي: “في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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