قائممقام اربيل: حكومة الاقليم وفرت بدائل للمتضررين من السيول

2021/12/19 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن قائممقام اربيل نبز عبد الحميد ان حكومة الاقليم وفرت بدائل ملائمة للعوائل المتضررة من السيول

وقال عبد الحميد ان الشركات المنفذة لمشاريع الاقليم قد تتعرض الى عقوبات شديدة في حال ثبت تقصيرها في تنفيذ مجاري أربيل، مشيراً الى ان انتشار المشاريع السكنية في اربيل قد ساهم في الضغط على شبكات المجاري، وقال ان البيوت التي جرفتها السيول لم تكن متجاوزة على اراضي الإقليم.

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