CNN من داخل مختبر لديه عيّنات حية من متحوّر أوميكرون.. ماذا اكتشفت؟

2021/12/19 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف الحصول على رؤية مجهريّة لمتحوّر "أوميكرون"، زارت CNN مختبراً ذات "احتواء عالي" في المملكة المتحدة

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