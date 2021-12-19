قيادي حوثي يراسل بغداد بعد إجلاء سفير إيران بطائرة عراقية

2021/12/19 | 13:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، حول على نقل السفير الإيراني من صنعاء حسن إيرلو، في آخر تطورات الأزمة التي انتهت بواسطة عراقية.

نقل السفير الإيراني من صنعاء عبر طائرة عراقية إثر توترات مع الحوثيين وفق تقارير صحافية

وغادر سفير إيران، الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة الحوثيين وتدعمهم، بطلب من الحوثيين في ظروف غامضة، إذ لم تتضح الأسباب وراء رغبة الحوثيين في رحيل السفير.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، السبت 18 كانون الأول/ديسمبر، نجاح عملية نقل السفير الإيراني في اليمن.

وأعلنت حركة "أنصار الله"، في وقت سابق، عن تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لـ "ظروفه الصحية".

فيما قال محمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة في صنعاء، عبر تويتر، "الأخوة الأشقاء العراقيين كانت الأمم المتحدة التزمت بتسيير رحلات لعلاج المرضى اليمنيين، ولكنها فشلت إلاّ بخروج رحلة واحدة..



فقلنا تؤهل مشافي اليمن بالمبالغ المرصودة ولم تقبل".

وأضاف، "نتمنى بعد نجاحكم بنقل السفير القيام بدور الوسيط الإنساني لإخراج المرضى، فنحن لا نمانع أي دور محايد لدول عربية أو لإحلال السلام".

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس"، إنّ مسؤولاً سعوديًا رفيع المستوى أكّد أنّ السفير الإيراني لدى اليمن غادر العاصمة صنعاء، السبت، في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة "المتمردين الحوثيين".

وقال المسؤول، إنّ السفير "غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليًا في بغداد"، مضيفًا أنّ موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية بين المتمردين والسعوديين.

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ إيرلو أقيل من منصبه بسبب توترات مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة نقلاً عن مسؤولين من الشرق الأوسط وآخرين غربيين، إلى أنّ "إيرلو لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بكوفيد-19".

وبدأ إيرلو مهامه سفيرًا لطهران في صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وأكّد حينها أنّ العلاقة بين إيران واليمن تقوم على "الاحترام والندية والمصالح المشتركة، وليست علاقة سيد وعبد".

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