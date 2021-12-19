اكثر من 20 مليار دينار.. الخسائر المادية لسيول اربيل

2021/12/19 | 13:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو اليوم الأحد أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول التي اجتاحت 15 منطقة بالمحافظة تُقدر بنحو 21 مليار دينار عراقي، فيما دعا الحكومة الاتحادية لدعم اربيل من ميزانية الطوارئ جراء الأضرار الفادحة التي تكبدتها، قرر إلغاء احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية تضماناً مع ذوي الضحايا والأُسر المتضررة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي إن الفيضانات ألحقت أضراراً مادية فادحة بـ15 منطقة كبيرة في أربيل فيما كانت حصيلة الخسائر البشرية 12 ضحية تم نقل 10 جثث منها إلى المستشفيات وسُلمت إلى ذويها بينما لايزال البحث جاريا للعثور على جثة الطفل وراعي المواشي.

وتطرق المحافظ إلى المتضررين بالتفاصيل وكالاتي: 2509 أُسر، و 402 منزل، و867 سيارة ماعدا العجلات الحكومية، 153 محلا تجاريا، ومعارض سيارات، ومخازن وأسواقاً.

كما أشار خوشناو إلى أن الأضرار المالية لفيضانات اربيل تُقدر ما بين 20 الى 21 مليار دينار عراقي إضافة إلى أن اضراراً كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الصرف الصحي والشوارع والارصفة.

وتابع بالقول إن اضراراً كبيرة لحقت بسدين ترابيين، وهناك مخاوف من انهيارهما ولهذا هناك فرق متخصصة تعمل على إعادة تأهيلهما.

المحافظ أعلن إلغاء الاحتفالات الرسمية كافة بأعياد رأس السنة الميلادية من في أربيل تضامنا مع المتضررين وذوي الضحايا، داعيا الحكومة الاتحادية الى صرف مساعدات من ميزانية الطوارئ للبلاد إلى أربيل بسبب الخسائر الكبيرة التي خلفتها الفيضانات.

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