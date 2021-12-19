2021/12/19 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الاحد، عن الغاء احتفالات رأس السنة حداداً على أرواح شهداء الفيضانات التي شهدتها المحافظة.وقال خوشناو في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “لن تُقام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حداداً على ضحايا الفيضانات..



الغاء احتفالات رأس السنة في أربيل المركز الخبري الوطني.

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