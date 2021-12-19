أربيل تلغي احتفالات رأس السنة حداداً على أرواح شهداء الفيضانات

2021/12/19 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل اعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الاحد، عن الغاء احتفالات رأس السنة حداداً على أرواح شهداء الفيضانات التي شهدتها المحافظة.وقال خوشناو في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) انه "لن تُقام اية احتفالية بمناسبة الرأس السنة احتراما لارواح شهداء الفيضانات في أربيل".

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