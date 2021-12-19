بالأرقام.. محافظ أربيل يكشف حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول

2021/12/19 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن حجم الناجمة عن الفيضانات والسيول التي اجتاحت المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال خوشناو في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الفيضانات ألحقت أضراراً مادية فادحة تقدر بـ15 منطقة كبيرة في أربيل فيما كانت حصيلة الخسائر البشرية 12 ضحية تم نقل 10 جثث منها إلى المستشفيات وسُلمت إلى ذويها بينما لايزال البحث جاريا للعثور على جثة الطفل وراعي المواشي".

وأضاف أن "عدد الأسر التي تضررت جراء السيول والفيضانات بلغت 2509، فيما تضرر 402 منزلاً و867 سيارة عدا السيارات الحكومية، فضلاً عن تضرر 153 محلا تجاريا، ومعارض سيارات، ومخازن وأسواق".

وأوضح خوشناو أن "أضرار فيضانات اربيل تقدر ما بين 20 الى 21 مليار دينار عراقي إضافة إلى أن اضراراً كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الصرف الصحي والشوارع والارصفة"، مبيناً أن "أضرار كبيرة لحقت بسدين ترابيين، وهناك مخاوف من انهيارهما ولهذا هناك فرق متخصصة تعمل على إعادة تأهيلهما".

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