بالفيديو .. تظاهرة للتربويين في ميسان للمطالبة بالتعيين

2021/12/19 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / جدد العشرات من التربويين في ميسان تظاهراتهم ، امام مبنى مديرية التربية وسط العمارة ، للمطالبة بالتعيين".وقال عدد من المتظاهرين انهم يطالبون بشمولهم بدرجات الحذف والاستحداث ، وقد نظموا عدة تظاهرات في وقت سابق بهذا الخصوص ، مؤكدين استمرارهم لغاية تحقيق مطالبهم"./انتهى

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