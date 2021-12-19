2021/12/19 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UwgkpY7RRMs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد ومنظومة "سيرام" تتصدى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد ومنظومة "سيرام" تتصدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).