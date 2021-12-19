2021/12/19 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EzVhb9-8hW8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع الاتحاد الوطني الأوضاع السياسية وتوحيد الصف الكوردي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع الاتحاد الوطني الأوضاع السياسية وتوحيد الصف الكوردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).