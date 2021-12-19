ممثلو الدول الاسلامية يعقدون اجتماعاً بحضور طالبان لتقديم مساعدات انسانية لافغانستان

2021/12/19 | 13:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، اليوم الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماعا استثنائيا مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان، يشكل أيضا اختبارا دبلوماسيا لقادة “طالبان”.وسيكون الوسط الإداري لإسلام آباد مغلقا بالكامل الأحد أمام العامة، تحيط به أسلاك شائكة وحواجز.… Readmore

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