موسكو: مستعدون لتحويل المواجهة العسكرية إلى سياسية مع واشنطن

2021/12/19 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن المقترحات الأمنية التي قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة هي محاولة لتحويل السيناريو العسكري المحتمل إلى عملية سياسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات لتحويل سيناريو المواجهة العسكري إلى عملية سياسية تعزز بالفعل الأمن العسكري.



وقال ان بلاده تريد ضمانة ملزمة قانونا بأن الناتو سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

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