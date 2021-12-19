تدمير 3 أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد

2021/12/19 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ان جهد استخباري مميز نتج عنه تدمير ثلاث أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من اللواء ٥٩ بالجيش …

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