التجربة النرويجية.. اقتصاد يمتص الصدمات والمفاجآت - سناء عبد القادر مصطفى

2021/12/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى المقدمةفي 12 آذار/مارس 2020، أعلنت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ Erna Solbergعن أقوى التدابير وأكثرها جوهرية التي اتخذتها في النرويج في وقت السلم.



فقد أغلقت المدارس ورياض الأطفال وأدخلت في الحجر الصحي واضطرت معظم المطاعم والحانات إلى إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر.وتدخلت هذه التدابير مباشرة في الحياة اليومية للناس، وكان لها على الفور عواقب واسعة النطاق على الاقتصاد النرويجي والأعمال التجارية.



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