أكل الكيك يُسّبِب الكَدَمات - امين يونس

2021/12/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس " ما هذهِ الكدمات على وجهك ؟ـ أكلتُ بعض الكيك الشهي ..



فأصبت بهذه الكدمات .* ماذا تقول ؟ أكل الكيك لا يُسّبب الكدمات .ـ في الحقيقة ..



قالب الكيك كان معروضاً في ذاك المحل الكبير على الناصية … كُنتُ جائِعاً ، إقتربت خلسةً وأكلتُ قطعة كبيرة من الكيك ، لكن كما يبدو ان ذلك لم يعجب صاحب المحل ! " .………..ـ لماذا أنتَ مسجون ؟ * لأنني أحبُ القراءة والكتابة .ـ هه هه هه … قُل الحق ......





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