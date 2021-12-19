الفيفا:اللغة العربية ستصبح لغة رسمية في الاتحاد

2021/12/19 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

(فيفا)، جياني إنفانتينو، اقتراحاً بأن

تصبح اللغة العربية لغة رسمية في

الاتحاد.

وقال فيفا في بيان اطلعت عليه وكالة نون

الخبرية "يوافق اليوم الاحتفال باليوم

العال

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