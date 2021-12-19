أنصارالله: السفير الإيراني في صنعاء غادر اليمن بعد تفاهم سعودي إيراني بوساطة عراقية

2021/12/19 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم جماعة “أنصار الله”

محمد عبد السلام، أن تفاهما سعوديا

إيرانيا تم عبر بغداد، نقل بموجبه

السفير الإيراني في صنعاء إلى بلاده

بسبب ظروفه الصحية.

وكتب على “تويتر”: “تفاهم إيراني

سعودي عبر

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