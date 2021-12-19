الصحة تُحذر من خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد في العراق

2021/12/19 | 13:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الوزارة القنوات الإعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني الى "تكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الإسراع بأخذ اللقاح في أقرب وقت مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة".

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