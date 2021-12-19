وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد اوليات علاج الاميرة مريم خارج العراق

2021/12/19 | 14:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة العراقي هاني موسى العقابي بتشكيل لجنة “لتحديد اوليات” علاج الأميرة مريم خارج العراق.جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأحد، 19 كانون الأول، 2021، أن العقابي استقبل اليوم في مكتبه بمقر الوزارة والد الفتاة مريم ستار … Readmore

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