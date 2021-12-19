فيديو: استنفار لإخماد حريق وسط النجف

2021/12/19 | 14:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، اخماد حريق نشب داخل مخزن للدراجات وسط محافظة النجف.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2021)، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن للدراجات النارية والادوات الاحتياطية في منطقة حي الجمعية وسط محافظة النجف".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت خمس فرق اطفاء بكامل طواقمهما ومعداتها الحادث من أربعة اتجاهات ومنعت توسع النيران الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وذكر البيان أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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