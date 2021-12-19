2021/12/19 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اوقفت مفارز الشرطة المجتمعية، الاحد، حالة ابتزاز لسيدة هددها أحد الأشخاص بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، فيما اعادت فتاة هاربة الى ذويها بعد تعرضها للتعنيف من قبل شقيقها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجتمعية تحبط محاولة ابتزاز “سيدة” وتعيد فتاة هاربة لذويها المركز الخبري الوطني.

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