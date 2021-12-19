الحبس 4 سنوات لرجل لعب دور “العرافة” للإيقاع بفتاة عراقية

2021/12/19 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت محكمة جنايات ديالى ، الأحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق احد المدانين بجريمة ابتزاز فتاة

وذكر مجلس القضاء الاعلى أن المجرم قام بابتزاز الفتاة بطرق احتيالية بعدما ادعى انه امرأة معالجة روحانية وتستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له

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