2021/12/19 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تخاطب الكاظمي لتوجيه مجلس الخدمة والمالية بتعيين 8 الاف من هذه الفئة (وثيقة)

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