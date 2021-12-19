المجتمعية توقف حالة ابتزاز وتعيد فتاة هاربة الى ذويها ببغداد

2021/12/19 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إيقاف حالة ابتزاز واعادة فتاة هاربة الى ذويها في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها أوقفت حالة ابتزاز الكتروني في بغداد مارسها أحد الأشخاص بحق سيدة من خلال تهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة".

وأضاف البيان: "كما أعادت الشرطة المجتمعية فتاة يتيمة الأبوين الى ذويها، بعد هروبها من منزلها بسبب تعنيف شقيقها لها، والضغوط النفسية التي تعانيها".

وتابع: "هذا واتخذت مفارز الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتز، وقامت بتأمين حساب الضحية وحذف محتوى الابتزاز، كما قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتاة المعنفة، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق شقيقها، وستنظم مفارز المجتمعية زيارات دورية لسكن الفتاة للوقوف على أوضاعها وتقديم الرعاية اللازمة لها".

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